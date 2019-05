Esta terça-feira, a revista Variety publicou uma longa entrevista com Chris Hemsworth onde o ator australiano abordou vários temas da sua carreira.

Um deles é a responsabilidade que o estúdio Sony está a colocar nos seus ombros para reapresentar uma velha saga a uma nova geração de espectadores: "Homens de Negro: Força Internacional" custou 110 milhões de dólares e se for um sucesso, recorda a publicação, pode cimentar o seu estatuto como uma das maiores estrelas comerciais do mundo.

No entanto, esse filme poderá não ser o primeiro da era pós-Universo Cinematográfico Marvel: apesar do seu contrato ter chegado ao fim com "Vingadores: Endgame", o ator revelou que, afinal, está interessado em continuar a ser Thor, principalmente depois da faceta do humor injetada na personagem a partir com "Thor: Ragnarok" (2017).

"Para ser sincero, adoraria fazer mais [filmes]. E não sei qual é o plano [da Marvel]. Sinto que abrimos uma personagem tão diferente. Sinto-me mais animado para a possibilidade de para onde pode avançar. Mas irei usar isso noutros lugares e outras personagens se o fim for aqui", explicou.