O primeiro trailer de "Dungeons & Dragons - Honra Entre Ladrões" foi apresentado na quinta-feira, o dia inaugural da Comic-Con de San Diego, a convenção que juntará milhares de fãs da cultura popular até domingo.

Após duas edições realizadas virtualmente devido à COVID-19, espera-se que cerca de 130 mil pessoas participem de forma presencial na Comic-Con, alcançando os níveis de audiência pré-pandemia.

No Hall H, o coração da Comic-Con, o estúdio Paramount deu início à grande festa do mundo da banda desenhada, ficção científica e fantasia apresentando um primeiro olhar da sua versão cinematográfica do jogo de RP mais popular do mundo, que contou com a presença dos atores Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Sophia Lillis e Hugh Grant.

"Existe uma espécie de energia 'spielbergiana', é como os filmes com os quais cresci nos anos 1980", declarou Pine, enquanto Grant comentou que o argumento tinha "uma 'vibe' Monty Python".

Os detalhes estão a ser mantidos em segredo. Descrito pela imprensa especializada como "uma abordagem subversiva do jogo", o filme tem argumento e realização da dupla Jonathan Goldstein e John Francis Daley (o Dr. Lance Sweets da série "Ossos"), os mesmos que fizeram as comédias "Férias" (2015) e "Noite de Jogo" (2018) e assinaram a história de "Homem-Aranha: Regresso a Casa" (2017).

As cenas do filme, que será lançado nos cinemas a 2 de março de 2023, mostram um grupo de ladrões erguendo cadáveres entre mortos e sendo obrigados a competir num labirinto letal perseguidos por monstros diante de um público sedento por sangue.

TRAILER LEGENDADO.