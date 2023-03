A 15 de fevereiro de 2022, o produtor e realizador J.J. Abrams anunciou oficialmente o regresso de "Star Trek" ao grande ecrã para um quarto filme, com o mesmo elenco. Seria o primeiro desde "Star Trek: Além do Universo" em 2016.

Segundo várias notícias que circularam logo a seguir, a novidade não apanhou só os fãs de surpresa: os atores Chis Pine (Capitão Kirk), Zachary Quinto (Spock), Zoe Saldana (Uhura), Karl Urban (Bones McCoy), John Cho (Sulu) e Simon Pegg (Scotty) também não sabiam de nada.

Apesar de ser descrito como uma grande prioridade, com a rodagem a começar perto do final do ano e com o mesmo elenco original, em setembro do mesmo ano o estúdio acabou por tirar o projeto da data de 23 de dezembro de 2023 na agenda de estreias, pouco depois da desistência do realizador Matt Shakman (da série "WandaVision").

Por estas e mais algumas razões, Chris Pine não escondeu a sua frustração e chega mesmo a dizer que a saga "parece estar amaldiçoada".

"Não sei de nada. No território de 'Star Trek', normalmente os atores são os últimos a saber o que quer que seja. Conheço responsáveis pelo guarda-roupa que leram os argumentos antes dos atores", desabafou à revista Esquire.

"Diria que é frustrante [não estar ao corrente do que se passa]. Não promove realmente a melhor sensação de parceria, mas é como sempre foi. Adoro a personagem. Adoro as pessoas. Adoro a saga. Mas tentar mudar o sistema no qual as coisas são criadas – simplesmente não consigo. Não tenho energia", continuou.

O ator voltou a repetir a crítica à expectativa do estúdio de que "Star Trek" tem de competir com as receitas de bilheteira dos filmes da Marvel.

"Após o último ter saído sem fazer os mil milhões de dólares que toda a gente queria que fizesse, e depois o Anton [Yelchin, que interpretava Chekov]... morreu. Não sei, apenas parecia...parece que está amaldiçoado", concluiu.