Dezassete anos após o primeiro filme e dez depois do último, Christian Bale não fecha a porta a voltar a ser Batman pela quarta vez.

Mas o ator revelou que só aceitaria regressar a pedido do realizador Christopher Nolan.

"Tinha um pacto com Chris Nolan. Dissemos, 'Vamos fazer três filmes, se tivermos a sorte suficiente de fazer isso. E depois vamos embora. Não vamos demorar muito. Na minha perspetiva, seria algo [a reconsiderar] se alguma vez o Chris Nolan dissesse a si mesmo, 'Sabem que mais, tenho outra história a contar'. E se ele quisesse contar essa história comigo, eu aceitaria", revelou numa entrevista ao Screen Rant durante a promoção de "Thor: Amor e Trovão", onde interpreta o vilão Gorr.

Apesar da trilogia formada por "Batman - O Início" (2005), "O Cavaleiro das Trevas" (2008) e "O Cavaleiro das Trevas Renasce" (2012) continuar a fascinar os espectadores, estando entre os momentos mais altos das adaptações de banda desenhada ao cinema, principalmente o segundo pela interpretação oscarizada de Heath Ledger como o Joker, Bale diz que nunca ninguém falou com ele sobre um eventual quarto filme ao longo destes anos.

"Nunca ninguém me mencionou isso. Ninguém o trouxe à tona. De vez em quando as pessoas dizem-me: 'Ah, ouvi dizer que foste abordado e ofereceram-te tudo isto'. E eu respondo, 'Isso é novidade para mim. Ninguém me disse isso", garantiu.

Numa entrevista de 2019, o ator revelara que o único contacto do estúdio sobre fazer outro filme foi logo após concluir a trilogia: "Quando eles [os responsáveis do estúdio] inevitavelmente vieram ter connosco e disseram 'Que tal um número quatro?', disse-lhes 'Não. Temos de seguir o sonho do Chris, que foi sempre o de, com sorte, fazer uma trilogia. Não vamos abusar e tornar-nos demasiado indulgentes e avançar para o quarto'".

E acrescentou: "Foi por isso que nós, bem, o Chris, se afastou. E depois disso fui informado que os meus serviços já não eram necessários [risos]."

O estúdio avançou a seguir para Ben Affleck.

"Thor: Amor e Trovão" chega aos cinemas portugueses a 7 de julho.