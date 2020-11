Cicciolina (nome artístico de Ilona Staller) foi escolhida para receber o primeiro prémio de carreira do Pornhub.

O famoso serviço de pornografia justificou a distinção por ser "a personificação de uma super estrela internacional. A sua vida e legado são uma intersecção de arte, moda, política e pornografia".

Foi com satisfação que a notícia foi recebida pela italiana de origem húngara, agora com 68 anos, muito famosa entre as décadas de 1970 e 1990, que além da carreira na pornografia também foi deputada.

"Esta é a representação perfeita do antigo e do novo mundo pornográfico a juntarem-se. O facto de ainda hoje ser reconhecida como era na altura, como um ícone que marcou uma era, e dentro da própria indústria pornográfica, é uma grande honra para mim. Pornografia é arte!", partilhou com a publicação Page Six.

Também foi anunciado que um dos prémios da cerimónia será entregue por John Waters.

O lendário realizador de "Pink Flamingos", "Laca", "Quem Não Chora Não... Ama" ou "Cecil B. Demente" considerou a função um ato de patriotismo.

"Uma boa dose de indecência por subscrição é o que todos precisamos para estar em casa, sexualmente seguros e socialmente distantes nesta obscena pandemia. Para mim, dar um prémio Pornhub parece um dever cívico", declarou Waters também à Page Six.

A cerimónia poderá ser acompanhada em direto no Pornhub a 15 de dezembro.