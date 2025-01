Nomeado por "The Apprentice - A História de Trump", Jeremy Strong perdeu o Globo de Ouro de Melhor Ator Secundário para Kieran Culkin, o seu colega da série "Succession", mas destacou-se claramente na passadeira vermelha e durante a cerimónia por causa do seu fato de veludo turquesa e chapéu a combinar.

Até a amiga Anne Hathaway brincou com o visual que se tornou viral, comparando-o ao da sua personagem em “O Diário da Princesa”.

Apesar da estranheza inicial, a escolha acabou por receber elogios: a revista Vogue disse que o ator conseguiu que funcionasse o visual "louco e divertido", descrevendo-o como “o momento mais memorável da moda masculina" da noite, enquanto a Cut disse que "na verdade, é tão mau que pode ser bom - e sabendo o que sabemos sobre o Jeremy Strong, provavelmente é exatamente isso o que pretendia com este visual".

No entanto, a revista Page Six descobriu a explicação muito racional para o que parecia ser apenas um novo capítulo na documentada 'excentricidade' do ator, conhecido pelos extremos em que mergulha para entrar nas personagens: estava a esconder o seu visual em “Deliver Me From Nowhere”, um filme sobre a vida de Bruce Springsteen, e tinha de voltar à rodagem algumas horas depois da festa.

“O Jeremy está a usar agora o chapéu porque está a interpretar o Jon Landau no filme do Bruce Springsteen.”, disse uma fonte, referindo ao empresário de longa data do artista, que é interpretado por Jeremy Allen White, que não se deslocou para receber o terceiro prémio consecutivo pela série "The Bear".

A mesma fonte acrescentou que o chapéu é “porque o cabelo dele parece tão louco" e "está a esconder o estilo de cabelo maluco".

O Page Six diz que o ator nem mostrou o fato e o chapéu aos que lhe são próximos antes de aparecer na passadeira vermelha.