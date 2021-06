Segundo a organização, o ciclo de cinema “Tempo, memória e resistência” inicia-se nos dias 28, 29 e 30 de junho no Museu de História Natural da UP, “estender-se-á até novembro e passará também pelo Passos Manuel”.

“Os três filmes que abrem o ciclo levam-nos até um tempo próximo e longínquo das memórias do século XX, com ‘Nostalgia da Luz’, de Patricio Guzman, ‘Honeyland – A Terra do Mel’, de Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov, e ‘Feliz como Lázaro’, de Alice Rohrwacher”, refere a organização.

As sessões de junho decorrem às 21h30 e são de entrada livre.

O ciclo será retomado em setembro, “com a restante programação a ser anunciada brevemente”: “No total serão mostrados 10 filmes de cineastas com perspetivas diferentes, mas igualmente empenhados política e socialmente, com pontos de vista livres e que pomos aqui em perspetiva como exemplos da vitalidade do cinema mundial contemporâneo”.