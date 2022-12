Após ser lançado nos cinemas este fim de semana a acompanhar as sessões de "Avatar: O Caminho da Água", foi divulgado online o primeiro trailer oficial de "Oppenheimer", o próximo filme escrito e realizado por Christopher Nolan.

TRAILER LEGENDADO.



Com estreia (exclusiva) nos cinemas anunciada para 21 de julho de 2023, uma data próxima dos filmes anteriores de grande sucesso do realizador, o filme com um orçamento de 100 milhões de dólares é descrito como um "thriller épico filmado com câmaras IMAX que puxa o público para o abissal paradoxo do enigmático homem que tem de arriscar destruir o mundo para o salvar".

As primeiras imagens, a cores e a preto e branco, são dominadas por Cillian Murphy como o cientista J. Robert Oppenheimer e o seu dilema moral com o impacto do que ajudou a criar: a bomba atómica.

Este é o primeiro filme do ator irlandês como protagonista num filme de Nolan, com quem trabalhou muitas vezes como secundário, desde "Batman - O Início" (2005) a "Dunkirk" (2017).

À sua volta, estará um impressionante elenco que o trailer ainda não revela, que inclui vários vencedores e nomeados aos Óscares: Robert Downey Jr., Matt Damon, Kenneth Branagh, Emily Blunt, Florence Pugh, Rami Malek, Alden Ehrenreich, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid, Josh Peck e Matthew Modine.