As 1.400 inscrições já formalizadas são provenientes de 72 países, mas este ano há uma alteração na lista das nacionalidades com maior produção: a França mantém-se no topo, com 196 filmes de animação a concurso, e o Reino Unido permanece na segunda posição, com 120, mas o terceiro lugar do ‘ranking’, habitualmente ocupado pela Rússia ou pelos Estados Unidos, é agora detido pelo Brasil, com 96 candidaturas.

Para a organização da 43.ª edição do Cinanima, isso demonstra "a galopante ascensão da animação brasileira".

Outra novidade em 2019 é que, desde a sua fundação em 1976, o festival irá receber pela primeira vez filmes das Ilhas Maurícias, de Omã e da República Democrática do Congo.

Quanto à competição portuguesa, a organização do Cinanima realça o seu "inegável papel de pioneiro na divulgação e promoção do cinema de animação de autor" e diz receber com "particular orgulho" 60 obras assinadas por realizadores nacionais.