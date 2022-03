Cinco filmes de coprodução portuguesa, entre os quais "Via Norte", de Paulo Carneiro, e "África Vermelha", de Alexander Markov, integram o festival Visions du Réel, em abril na Suíça, anunciou hoje a organização.

O 53.º festival Visions du Réel, dedicado ao documentário, decorrerá de 7 a 17 de abril em Nyon.

Segundo a programação hoje anunciada, um dos filmes em competição é "Via Norte", a segunda longa-metragem de Paulo Carneiro, em coprodução com a Suíça e o Uruguai.

O documentário "descreve a viagem de um cineasta que percorre 2.000 quilómetros em direção a norte, onde se encontra com alguns dos seus compatriotas forçados a deixar o país. Compartilham o amor por carros. Nesses encontros, o veículo é um estímulo para discutir questões de identidade e comunidade", lê-se na sinopse.

Em competição no festival estará também "África Vermelha", documentário do realizador russo Alexander Markov, com coprodução da produtora portuguesa Kintop, e que, a partir de arquivos russos, relata "a influência exercida pela [antiga] URSS sobre os Estados africanos recém-independentes entre 1960 e 1990".

A estes dois filmes junta-se ainda "Olho animal", filme-ensaio do realizador francês Maxime Martinot, com a realizadora portuguesa Raquel Schefer e o ator francês Hugues Perrot, sendo descrito como "um diário filmado", rodado entre a Bretanha e Lisboa, sobre a relação entre humanos e cães.

Numa secção dedicada a primeiras obras e filmes de escola estará a curta-metragem "Ribs", da realizadora bósnia Farah Hasanbegovic, e o programa DocAlliance conta com "Yoon", o documentário de Pedro Figueiredo Neto e Ricardo Falcão,

O 53.º festival Visions du Réel vai abrir com o filme "Fire of Love", da realizadora norte-americana Sara Dosa, sobre o casal de vulcanólogos Katia e Maurice Kraftt, que morreu em junho de 1991 no Japão.