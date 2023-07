A produção suíço-portuguesa "As sacrificadas", de Aurélie Oliveira Pernet, recebeu os prémios Onofre de melhor curta-metragem e de melhor realização do Festival Ibérico de Cinema de Badajoz, anunciou o júri do certame.

No festival que encerrou na noite de sábado, a atriz Tânia Alves foi igualmente premiada pelo seu desempenho neste filme de Oliveira Pernet, que também conta com Adriano Luz no elenco. O festival premiou ainda as 'curtas' portuguesas de animação "Garrano", de David Doutel e Vasco Sá, com melhor argumento, e "O casaco rosa", de Mónica Santos, que recebeu o prémio Luis Alcoriza, atribuído pelo Júri Jovem. O filme "Ice merchants", de João Gonzalez, que foi este ano nomeado para o Óscar de melhor curta-metragem de animação da Academia de Hollywood, recebeu o prémio Onofre de melhor música original, composta pelo próprio realizador. O júri do festival de Badajoz atribuiu ainda o prémio de melhor fotografia, patrocinado pela Associação Espanhola de Realizadores e Diretores de Fotografia-AEC, ao trabalho de Tiago Carvalho em "Raticida", curta-metragem dirigida por João Niza Ribeiro. O júri desta edição do festival foi composto pela diretora de fotografia Lara Vilanova, as realizadoras e argumentistas Marina Seresesky e Laura de Pedro, a atriz e realizadora Natalia Mateo e o produtor português Fernando Centeio. A 29.ª edição do Festival Ibérico de Cinema de Badajoz decorreu de 17 a 21 de julho, com projeções nas localidades transfronteiriças de Olivença e San Vicente de Alcántara, além de Badajoz, especifica o comunicado da Oficina da Extremadura espanhola em Lisboa.