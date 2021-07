Cuba precisa construir uma "nova linguagem" política para superar a crise que levou aos protestos de 11 de julho, sem violência e sem os "atos de repúdio" da história recente, disse em entrevista à agência France-Presse o premiado cineasta cubano Fernando Pérez.

"Com a crise social que o país está a viver, um protesto tornou-se necessário [...], não sei até onde vai chegar", afirmou o aclamado realizador, dentro e fora do seu país, e distinguido com um Goya, o "Óscar" espanhol, pelo seu filme "La vida es silbar" [A Vida é Assobiar, em tradução literal], de 1998.

Fernández, de 76 anos, falou da forma como os cubanos defensores do governo rejeitam posturas críticas, provocando manifestações "de repúdio", muitas vezes violentas, contra quem eles consideram contrarrevolucionários, que se expressaram nos protestos recentes.

Aos gritos de "liberdade", "temos fome" e "abaixo a ditadura", milhares de pessoas protestaram em mais de 40 cidades a 11 e 12 de julho. Os protestos provocaram um morto, dezenas de feridos e mais de 100 detidos.

O criador de filmes como "Clandestinos" (1987), "Madagascar" (1995), "Suite Habana" (2003) e "Últimos días en La Habana" (2016) juntou-se, a 27 de novembro do ano passado, à inédita manifestação em frente ao Ministério da Cultura para exigir liberdade de expressão. Agora, lamenta que o diálogo aberto naquele momento tenha sido rompido.

"Senti que algo estava realmente a mudar na nossa realidade", diz agora sobre esse dia, enfatizando que os 300 jovens artistas que protagonizaram essa manifestação "pedem o que chamo de uma nova linguagem".

Ao contrário da sua geração, que sempre atuou dentro "dos canais estabelecidos", estes jovens foram "além das instituições", afirma.

No entanto, um dia depois de se sentarem com as autoridades, foram "classificados" e "estigmatizados" na imprensa oficial.

"Tudo isso é resultado da falta dessa nova linguagem, dessa nova atitude de um país que precisa abrir-se à participação desses jovens, porque eles não são o futuro, são o presente", destaca.

Sete meses depois da manifestação, os protestos generalizados abalam o país devido à cumulação de fatores como "a pandemia, a nova ordem

, o bloqueio [dos EUA]", diz.

Durante uma pausa na rodagem do seu próximo filme, Pérez falou também das contradições com as quais o cinema cubano acompanhou o processo revolucionário.

Os criadores defenderam a política de fazer cinema "não só de conscientização ou propaganda", mas para transformá-lo "num marco cultural".

Nesse contexto, confessa que se empenhou em fazer o seu próprio cinema, procurando "primeiro ter uma expressão artística" que seja "determinada por expressar a complexidade da realidade".

Com a emoção um pouco contida, disse que nos últimos dias voltou a sentir que as suas histórias acompanham os cubanos.