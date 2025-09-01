O mais recente filme de Jarmusch, "Father Mother Sister Brother", apresentado ontem no Festival de Veneza, será distribuído pela Mubi, concorrente da Netflix. O grupo aceitou um financiamento de 100 milhões de dólares da Sequoia Capital, empresa do Vale do Silício que tem no seu portefólio a empresa de defesa israelita Kela, o que motivou uma petição assinada por Jarmusch e outros artistas.

"Qualquer sugestão de que o nosso trabalho estaria ligado ao financiamento da guerra é simplesmente falsa", respondeu numa carta o presidente da Mubi, Efe Cakarel.

"A minha relação com a Mubi começou muito antes disso, e eles foram fantásticos no trabalho com este filme. É claro que fiquei desiludido e bastante perplexo com essa ligação", disse Jarmusch. O cineasta sublinhou que, por ser independente, tem de aceitar dinheiro "de várias fontes".

"Considero praticamente todo o dinheiro das empresas um dinheiro sujo. Se começar a analisar cada uma dessas empresas cinematográficas e as suas estruturas de financiamento, vai descobrir muitas coisas sórdidas", declarou o realizador.