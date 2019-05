O realizador Carlos Conceição terá alguns filmes em retrospetiva em julho no festival Curtas Vila do Conde, entre os quais a longa-metragem "Serpentário", foi hoje anunciado.

"Apontado como um dos mais interessantes jovens realizadores europeus, Carlos Conceição explora nos seus filmes um estilo elegante, romântico, barroco e subversivo", afirma o Curtas Vila do Conde em comunicado.

A par do cineasta norte-americano Todd Solondz, Carlos Conceição será "o realizador em foco" no festival, com a exibição de três curtas e da primeira longa-metragem, que se estreará para o público português depois de ter integrado em fevereiro o festival de Berlim.

Na altura, Carlos Conceição explicou à Lusa que "Serpentário" conta a viagem de "um rapaz que vagueia por uma paisagem africana pós-catástrofe, em busca do fantasma da sua mãe", um trabalho que volta a ter muito de autobiográfico.

"Trabalho sempre a partir de um ponto de vista pessoal sendo que o grau de metáfora vai mudando. A maioria das vezes estou a falar de uma determinada emoção ou sentimento, mas o filme é sobre uma coisa completamente diferente", contou.

Carlos Conceição nasceu e viveu em Angola até aos 21 anos. É no Lubango que a mãe continua a residir e para onde ele viaja, pelo menos, uma vez por ano. Tem uma relação “muito íntima e direta” com o país, disse.

Além de "Serpentário", o Curtas Vila do Conde exibirá ainda as curtas "Coelho mau", "O inferno" e uma versão inédita e remontada de "Versailles".

Carlos Conceição, que está a finalizar a longa-metragem "Adeus King Kong", novamente com o ator João Arrais, terá ainda 'carta branca' do festival para escolher filmes "que dialogam com o seu percurso e a sua obra".

Entre as escolhas de Carlos Conceição estão "Thorvaldsen" (1949), de Carl Dreyer, "Andy Warhol Eating a Hamburger" (1982), de Jorgen Leth, e "Cat Listening To Music" (1990), de Chris Marker.

O realizador estará no festival para apresentar os filmes e participar numa conversa com João Rui Guerra da Mata e João Pedro Rodrigues.

O 27º Curtas Vila do Conde decorrerá entre 6 e 14 de julho.