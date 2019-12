O Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) reconhece que os meios de que dispõe "não resolvem cabalmente" as necessidades de financiamento do setor, lê-se no Plano de Atividades para 2020.

Segundo o documento, colocado na página oficial deste organismo, o orçamento do ICA, estimado para 2020, é de 23,2 milhões de euros, conjugando todas as fontes de receita, sendo a maior fatia - 17,8 milhões de euros - destinada a subsídios, seguindo-se 1,8 milhões de euros alocados a despesas com pessoal e 1,7 milhões de euros para aquisição de bens e serviços.

No documento, o ICA elenca vários objetivos para o próximo ano, sendo um deles a procura de "mais parceiros estratégicos", para "fortalecer o tecido empresarial" e garantir "a existência de um sector dinâmico".