O documentário “Aldina Duarte – Princesa Prometida”, de Manuel Mozos, vai ser exibido na quinta-feira, ‘online’ e de forma gratuita, revelou hoje o Cinema Ideal, que fechou portas no passado dia 13, em Lisboa, por causa da doença covid-19.

Em comunicado, o exibidor Pedro Borges afirma que ver e alugar filmes, seja pela Internet, ou outros canais por subscrição, “é neste momento a melhor - a única? - forma de apoiar os distribuidores independentes portugueses”.

Segundo o Cinema Ideal, a exibição ‘online’ do documentário de Manuel Mozos será feita a partir das 18:30 de quinta-feira, de forma gratuita, mas acessível com recurso a uma palavra passe, a fornecer no próprio dia na página oficial do cinema no Facebook.