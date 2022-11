Mais de trinta salas de cinema, incluindo o lisboeta Cinema Ideal, participam este mês numa iniciativa da Academia de Cinema Europeu para celebrar a diversidade da produção cinematográfica europeia, foi hoje anunciado.

A iniciativa intitula-se "Mês do Cinema Europeu" e consiste numa programação mensal de exibição de cinema, entre 13 de novembro e 10 de dezembro, envolvendo 35 salas de cinema, de outros tantos países europeus.

Portugal participa com o cinema Ideal, em Lisboa, e do mapa divulgado é possível ver salas e auditórios de Itália, França, Croácia, República Checa, Islândia e Ucrânia, com o cinema Zhovten, em Kiev.

A plataforma MUBI também se associa ao evento, exibindo uma centena de longas-metragens europeias.

Em comunicado, o diretor da Academia de Cinema Europeu, Matthijs Wouter Knol, explica que esta iniciativa pretende estreitar o trabalho em rede entre as salas de cinema e chamar a atenção para "a riqueza e a vulnerabilidade" do cinema europeu.

O "Mês do Cinema Europeu" irá culminar com a atribuição do Prémios Europeus de Cinema, uma das iniciativas de maior visibilidade da academia, cuja cerimónia está marcada para 10 de dezembro em Reiquiavique.

A academia anuncia no próximo dia 8 a lista completa de nomeados para os prémios, embora já tenha revelado anteriormente os candidatos de algumas categorias.

O filme de animação "Ice Merchants", de João Gonzalez, está nomeado para melhor curta-metragem europeia.

Na categoria de melhor longa-metragem europeia de animação surge o filme "Interdito a Cães e Italianos", de Alain Ughetto, que conta com coprodução portuguesa pela Ocidental Filmes.