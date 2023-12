Vai mesmo avançar a sequela de "Assalto Infernal" (1993), um dos melhores filmes na carreira de Sylvester Stallone, que voltará a ser o protagonista aos 78 anos.

O projeto está a ser estruturado como uma coprodução germano-britânica: a imprensa especializada confirmou que a rodagem do agora conhecido apenas como "Cliffhanger 2" vai arrancar já no verão de 2024 graças às informações que constam no fundo de produção alemão FFF Bayern, que atraiu a produção com o "incentivo" de dois milhões de euros de financiamento.

Mais de metade da rodagem será na Baviera, nos Estúdios Penzing e no centro da cidade de Munique.

"Assalto Infernal", cujo título original é "Cliffhanger", é um filme de ação realizado em 1993 por Renny Harlin, com Sylvester Stallone no papel principal de Gabriel “Gabe” Walker, um alpinista angustiado por não ter conseguido evitar a morte de uma amiga, que é forçado a agir quando um grupo de foras-da-lei, liderados por um vilão interpretado por Jon Lithgow, não olham a meios para recuperar três malas cheias de dinheiro nas Montanhas Rochosas, incluindo eliminar reféns.

Segundo a descrição, na sequela "Gabe" vive agora nas Dolomitas, a cadeia montanhosa dos Alpes orientais no norte da Itália, onde administra um alojamento exclusivo. Quando ele e um cliente "VIP" são feitos reféns durante uma viagem de aventura de fim de semana, a sua filha tem que usar todas as suas habilidades de alpinismo para enganar os sequestradores, desencadeando uma batalha de vida ou morte.

Depois do finlandês Renny Harlin, o novo realizador também será europeu: o francês Jean-François Richet.

Com muita experiência no cinema de ação, o realizador teve recentemente um sucesso com Gerard Butler em "Missão de Resgate" (2023) e tornou-se conhecido internacionalmente quando foi escolhido para fazer uma nova versão de "Assalto à 13ª Esquadra" (2005). Dirigiu ainda Mel Gibson em "Blood Father - O Protetor" (2016).

O seu trabalho mais elogiado é o retrato de gangster francês Jacques Mesrine interpretado por Vincent Cassel em dois filmes rodados de seguida, "Instinto Assassino" e "Inimigo Público Nº 1" (2008).