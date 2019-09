Era ele que se deliciava com o sofrimento de Daniel no torneio final e ria de forma maníaca ao dizer a frase icónica "Get him a bodybag!" ["Arranjem-lhe um saco mortuário", em tradução literal].

Após o grande sucesso de 1984, Robert Garrison entrou ainda no filme "Águia de Ferro" (1986) e em algumas séries, como "MacGyver" e "Columbo".

O ator voltou a ser Tommy na cena inicial de "Momento de Verdade II" (1986) e num episódio da segunda temporada da elogiada sequela para o YouTube "Cobra Kai", lançada este ano.

No episódio "Take a Right", os antigos Cobra Kai juntavam-se para apoiar precisamente Tommy, que tinha uma doença em fase terminal.

O reencontro dos Cobra Kai em 2019: Rob Garrison (Tommy), William Zabka (Johnny Lawrence), Tony O'Dell (Jimmy) e Ron Thomas (Bobby Brown)

Apesar disso, a produção estava a contar com o regresso na próxima temporada, atualmente em rodagem para ser lançada no ano que vem.

"Fico feliz por saber o quanto o Rob gostou e valorizou o seu tempo em que trabalhou em 'Cobra Kai'. Desejávamos voltar a ver o seu rosto sorridente esta temporada e tínhamos planos para o Tommy regressar outra vez. Mas ele permanecerá nos nossos pensamentos todos os dias enquanto nos esforçamos para deixá-lo orgulhoso", escreveu o argumentista e produtor Jon Hurwitz.

"Nunca irei esquecer como todo o elenco e equipa ficaram comovidos pela interpretação brilhante e sentida do Rob à beira da fogueira. Também nunca irei esquecer as gargalhadas que partilhámos mais tarde nessa noite com cervejas enquanto o gangue contava histórias, incluindo algumas pérolas que o Rob tinha da rodagem do 'Águia de Ferro'", destacou nas redes sociais.