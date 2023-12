Barack Obama está a revelar as suas listas dos melhores filmes, livros e canções do ano, cumprindo um ritual que começou quando ainda era presidente dos EUA.

As "más línguas" garantem que as listas são realmente preparadas pelos assessores do muito ocupado estadista, mas todos os anos as escolhas mostram-no sintonizado com as grandes tendências culturais.

Em 2023, Obama começou pelos livros e a seguir com os filmes, estando apenas por revelar as canções.

“Sou tendencioso, uma vez que estes filmes foram produzidos pela Higher Ground, mas estes são, na verdade, três dos melhores filmes que vi este ano”, escreveu Obama antes de destacar nas três primeiras posições de 2023 os títulos da produtora que fundou com a sua esposa em 2018: "Rustin", sobre a vida do ativista dos direitos civis Bayard Rustin, interpretado por Colman Domingo; "Deixar o Mundo Para Trás", um 'thriller' com Julia Roberts, Mahershala Ali e Ethan Hawke que está a ser um grande sucesso na Netflix; e "American Symphony", um documentário sobre um ano na vida do músico Jon Batiste.

"Este ano, argumentistas e atores entraram em greve para defender melhores condições de trabalho e proteções. Isso levou a mudanças importantes que transformarão a indústria para melhor. Aqui estão alguns filmes que refletem o seu trabalho árduo no último ano”, destacou Obama na partilha cinematográfica nas redes sociais.

A lista inclui "Os Excluídos", o novo filme de Alexander Payne com Paul Giamatti; a comédia dramática “Blackberry”, sobre as origens da famosa marca; o épico “Oppenheimer”, de Christopher Nolan; “American Fiction”, com Jeffrey Wright; o francês "Anatomia de uma Queda", o vencedor da Palma de Ouro de Cannes de Justine Triet com Sandra Hüller; e o coreano "Kaibutsu" (ou "Monster"), do japonês japonês Hirokazu Kore-eda.

A fechar surgem "Vidas Passadas", de Celine Song; "Air", de Ben Affleck e com Matt Damon e Viola Davis, sobre a marca de calçado desportivo ligada a Michael Jordan; "Polite Society", uma comédia de ação britânica de Nida Manzoor; e “A Thousand and One”, um filme de A.V. Rockwell premiado no Festival de Sundance.

Como também é habitual, o antigo presidente dos EUA termina com a pergunta "Que filmes é que perdi?" e na zona de comentários, entre a sinceridade e a ironia, têm sido mencionados "Barbie", o grande sucesso comercial do ano de Greta Gerwig com Margot Robbie e Ryan Gosling; a nova versão de "A Cor Púrpura"; "Assassinos da Lua das Flores" de Martin Scorsese; "Taylor Swift: The Eras Tour"; ou até "John Wick: Capítulo 4".