Ao contrário da década anterior, em que fazia apresentações gigantescas das suas novidades de cinema, de "Mad Max" aos filmes da DC Comics, a Warner Bros. optou este ano por uma abordagem diferente para a edição de 2022 do maior evento da cultura pop do mundo, a Comic-Con de San Diego.

O consenso é que a passagem do estúdio este fim de semana foi morna e perdeu mesmo em toda a linha para a avalanche de anúncios da grande rival Marvel Studios, mas também deixou um rasto de desilusão, que se alargou às redes sociais.

A publicação The Wrap chegou a colocar no lado dos vencedores da Comic-Con os filmes da DC feitos pela divisão New Line Cinema da Warner Bros. e entre os perdedores... os filmes DC da responsabilidade da própria Warner.

Entre os primeiros e com direito a uma entrada espetacular de Dwayne Johnson, trajado como super-herói e rodeado de fumo e trovões, houve a apresentação de um novo trailer de "Black Adam", e ainda o primeiro de "Shazam! Fúria dos Deuses", com a presença dos atores Zachary Levi, Lucy Liu, Asher Angel e Jack Dylan Graze.

No caso do super-herói a quem foram concedidos poderes ilimitados dos antigos Deuses e é libertado do seu túmulo na Terra para usar a sua forma única de justiça no mundo moderno, a estreia nos cinemas será a 20 de outubro.

TRAILER "BLACK ADAM"



Já a continuação da história do adolescente Billy Batson que, assim que diz a palavra mágica “SHAZAM!”, transforma-se no seu alter-ego de Super Herói adulto, chegará ao grande ecrã a 22 de dezembro.

TRAILER "SHAZAM! FÚRIA DOS DEUSES"



No lado dos perdedores, o estúdio escondeu os seus dois grandes filmes DC de 2023: "Aquaman and the Lost Kingdom" e "The Flash". E também não se falou de outros projetos, como "Batgirl", que deverá ser lançado ainda este ano na HBO Max, ou de "Blue Beetle", o primeiro com um super-herói latino. Nem sequer houve uma atualização de notícias sobre um novo "Mulher-Maravilha" ou da sequela de "The Batman".

Pior, um rumor persistente de uma aparição de Henry Cavill na maior sala do evento para anunciar um hipotético novo filme "Super-Homem", contrariando assim que se estivesse "a fechar a porta" para outras aparições por causa de uma mudança estratégica do estúdio, que acabou por não acontecer, aumentou ainda mais a desilusão dos fãs: estes divertiram-se, observou a revista variety, mas "havia uma sensação palpável de que estavam ansiosos por mais".

Confirmando a sensação de que faltava "algo", um membro do público chegou a perguntar a Levi se Shazam lutaria contra o Super-Homem (o ator fez-se desentendido e depois piscou o olho), e outro quis saber qual a opinião de Johnson sobre como é que Black Adam se sairia num confronto com o Homem do Aço (ouviram-se apupos com a resposta: "Provavelmente tudo depende de quem está a interpretar o Super-Homem").

"Homem de Aço" (2013)

Fontes da Warner disseram à Variety que tanto "Aquaman 2" como "The Flash" estão demasiado distantes no calendário (março e junho de 2023, respetivamente) para justificar apresentações, ou que exista material suficiente as apoiar.

Mas como nota a revista, o estúdio usou a Comic-Con de San Diego noutros anos como rampa de lançamento com muita antecedência e a rodagem dos dois títulos em questão terminou há vários meses, o que dava tempo aos realizadores, James Wan e Andy Muschietti, para juntar pelo menos algumas imagens para entusiasmar estes fãs tão especiais.

A explicação para a ausência, notam tanto o The Wrap como a Variety, é previsível: “Aquaman 2" tem a presença de Amber Heard, que esteve envolvida há poucas semanas com o ex-marido Johnny Depp num caso de difamação que se transformou para muitos num dos julgamentos públicos mais feios na história de Hollywood; e "The Flash" tem como protagonista Ezra Miller, cercado por várias notícias nos últimos meses de comportamentos abusivos, incluindo agressões.

As circunstância, nota a Variety, são bastante diferentes, mas em ambos a "Warner Bros. está a enfrentar um dilema impossível sem muitos precedentes, mesmo na era do #MeToo: como promover as suas franquias de super-heróis de escapismo quando as suas estrelas estão envolvidas em escândalos tóxicos que sobrecarregam todas as outras conversas sobre elas".