Com a presença de muitos atores do seu Universo Cinematográfico, incluindo "Guardiões da Galáxia Vol. 3", "Homem Formiga 3" e "Black Panther: Wakanda Forever", a Marvel anunciou as novidades para os próximos anos este sábado à noite na Comic-Con de San Diego, a maior convenção da cultura popular do mundo.

Entre as maiores estão a confirmação de um filme "Thunderbolts", a data da entrada do "Quarteto Fantástico" no Universo Cinematográfico, um quinto e sexto "Vingadores", o título do quarto "Capitão América" (protagonizado por Anthony Mackie) e o trailer de "Black Panther: Wakanda Forever".

Nas séries e como esperado, "Daredevil" é a primeira das séries criadas originalmente para a Netflix a receber luz verde para avançar no Disney+: Charlie Cox e Vincent D'Onofrio regressam para mais 18 episódios da quarta temporada, intitulada "Daredevil: Born Again", ecoando uma das fases mais elogiadas da BD .

Kevin Feige apresenta os filmes

Tal como tinha prometido, o presidente da Marvel Studios regressou a San Diego com um novo plano de lançamentos tantos de filmes como de séries da fase 5 do Universo Cinematográfico e antecipou três filmes da fase 6.

Após uma apresentação em vídeo de vários filmes anteriores (não disponibilizada 'on-line'), Kevin Feige começou por anunciar aos fãs que "Black Panther: Wakanda Forever", a 10 de novembro, conclui a fase 4, de que passam a fazer parte os filmes "Viúva Negra" (2021), "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis" (2021), "Eternals" (2021), "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" (2021), "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" (2022) e "Thor: Amor e Trovão"; as séries "WandaVision", "O Falcão e o Soldado de Inverno", "Loki" (temporada 1), "What If...?", "Hawkeye", "Moon Knight", "Ms. Marvel", "She-Hulk: Attorney at Law"; e dois especiais ainda inéditos, centrados no "Halloween" (Noite das Bruxas) e "Guardiões da Galáxia".

A fase 5 vai começar com "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" (17 de fevereiro de 2023), seguido de "Guardiões da Galáxia Vol. 3" (5 de maio de 2023), a sequela de "Capitão Marvel", intitulada "The Marvels" (28 de julho de 2023), "Blade" (3 de novembro de 2023), "Captain America: New World Order" (3 de maio de 2024) e "Thunderbolts" (26 de julho de 2024).

Nas séries para a plataforma Disney+, fazem parte da fase 5 "What If...? "(temporada 2 no início de 2023), "Secret Invasion" (primavera de 2023), "Loki" (temporada 2 no verão de 2023), "Echo" (verão de 2023), "Ironheart" (outono de 2023), "Agatha: Coven of Chaos" (inverno de 2023-2024), "Daredevil: Born Again" (quarta temporada na primavera de 2024) "Spider-Man: Freshman Year", "Marvel Zombies", "Wonder Man" e "Untitled Nova series" (todas em 2024).

O presidente da Marvel Studios antecipou ainda três filmes da fase 6 que levaram o público ao rubro, mas sem revelar atores ou realizadores: "Quarteto Fantástico" (8 de novembro de 2024), e dois Vingadores, "Avengers: The Kang Dynasty" (7 de maio de 2025) e "Avengers: Secret Wars" (7 de novembro de 2025).

Tal como as fases 1 a 3 são conhecidas como a "Saga do Infinito", a Marvel batizou oficialmente as fases 4 a 6 como a "Saga do Multiverso".

Trailer de "Black Panther: Wakanda Forever" marcado pelo impacto de Chadwick Boseman

Ryan Coogler recorda Chadwick Boseman

Para o público de San Diego, o estúdio reservou o lançamento exclusivo dos trailers do filme "Guardiões da Galáxia Vol 3" e da série "Secret Invasion", mas disponibilizou

para o resto do mundo o novo de "She-Hulk: Attorney At Law", série que fica disponível a 17 de agosto no Disney+.

"She-Hulk: Attorney At Law"



No entanto, o mais aguardado ficou mesmo para o fim do painel de apresentação na Comic-Con: "Black Panther: Wakanda Forever".

Marcadas pela emoção, as imagens revelam um luto e o regresso de atores do primeiro filme (Angela Bassett, Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Winston Duke, Martin Freeman), mas também guerras e conflitos e no fim, Tenoch Huerta como Namor (o Príncipe da Atlântida, uma das primeiras personagens da Marvel, criada logo em 1939) e, mesmo no fim, alguém a vestir o fato do Black Panther, sem revelar a sua identidade.

A estreia nos cinemas está marcada para 10 de novembro e o filme conclui oficialmente a fase 4 do Universo Cinematográfico Marvel [MCU, segundo a sigla original].

"Há cinco anos, sentado ali, estreámos as primeiras imagens de 'Black Panther' e, sentado ao meu lado, esquerdo estava... o falecido, grande Chadwick Boseman”, recordou o realizador Ryan Coogler aos fãs, citado pela imprensa americana, sem conseguir controlar a emoção.

"Estando agora aqui com vocês [...] garanto-vos que consigo sentir a sua mão em mim. A paixão e o génio de Chad e a sua cultura e o impacto que ele causou nesta indústria serão sentidos para sempre. Colocámos o nosso amor por Chadwick neste filme. Colocámos também a nossa paixão. Este filme tem imensa ação e humor. É também uma montanha-russa de filme. Vai a novos lugares em Wakanda que nunca estivemos antes, mas também outros lugares do MCU", prometeu.

