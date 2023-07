A Companhia Cepa Torta apresenta em antestreia o documentário “Este lugar”, de Mário Melo Costa, no Cinema S. Jorge, em Lisboa, no próximo dia 15, informou a companhia de teatro.

“Este Lugar" é um documentário , distrito de Beja, um local de trabalho que já foi um dos maiores polos socioeconómicos portugueses.

O filme acompanha a companhia de teatro Cepa Torta no processo de criação de um espetáculo, em colaboração com aquela comunidade, com que terminou um projeto artístico instalado na Mina durante dois anos.

Também no dia 15, pelas 21:30, “Este lugar” será exibido na Mina de S. Domingos, repetindo a exibição no dia 16, às 21:30.