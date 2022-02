O projeto do filme “El auge del humano 3”, do realizador argentino Eduardo Williams, com coprodução portuguesa, estará presente em março no festival de cinema CPH:DOX, em Copenhaga, Dinamarca.

De acordo com a organização, o projeto será apresentado no programa de financiamento e coprodução Fórum, para “documentários visualmente fortes e com potencial internacional”.

O Fórum do festival CPH:DOX decorrerá entre 28 de março e 01 de abril.

“El auge del humano 3” é a terceira parte de um documentário experimental de Eduardo Williams sobre diferentes grupos de pessoas que vagueiam “num mundo escuro, chuvoso e ventoso”.

O filme tem coprodução entre Argentina, China, França e Portugal, através da Oublaum Filmes, de Ico Costa.