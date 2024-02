Vários filmes portugueses, entre os quais um documentário de Sofia Bairrão e uma curta-metragem de Pedro Costa, vão ser exibidos em março no festival dinamarquês CPH:DOX, anunciou a organização.

Da programação completa faz parte “Em ano de safra”, documentário de Sofia Bairrão sobre extração de cortiça de sobreiros no centro de Portugal, e “As filhas do Fogo”, de Pedro Costa, numa sessão que antecede o filme “Man in Black”, de Wang Bing.

No CPH:DOX estará também o filme “A flor do Buriti”, de João Salaviza e Renée Nader Messora, rodado com a comunidade indígena Krahô, no Brasil, e que tem estreia comercial em Portugal a 21 de março.

Foram ainda selecionadas várias obras com coprodução portuguesa, nomeadamente a animação “Mataram o pianista”, de Fernando Trueba e Javier Mariscal, com participação da Animanostra, “O auge do humano 3”, de Eduardo Williams, rodado em vários locais do mundo, com recurso a uma câmara de 360 graus e com a participação da produtora Oublaum Filmes, e “Eureka”, do argentino Lisandro Alonso, com a produtora Rosa Filmes.

A eles junta-se ainda o filme “As noites ainda cheiram a pólvora”, do realizador moçambicano Inadelso Cossa, que, tal como o festival já tinha anunciado, vai competir na secção “Next Wave”.

“As noites ainda cheiram a pólvora” é uma viagem ao passado, atravessando a memória de um país dilacerado pela guerra civil (1977-1992), em que Inadelso Cossa regressa à aldeia da sua avó, no município de Manhiça, arredores da capital, Maputo, e revisita os pesadelos e os sons que povoaram a sua infância.

No programa dedicado ao desenvolvimento de projetos, entre 2023 e 2024, está presente “Follow the carnation”, produção entre Portugal e o Brasil, com Catarina de Sousa e Lui Avallos, descrita como “uma experiência de realidade virtual com recurso a arquivos anteriores e posteriores à ‘Revolução dos Cravos’”, a 25 de abril de 1974.

O festival de cinema CPH:DOX decorrerá de 13 a 24 de março em Copenhaga.