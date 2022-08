"Corações Marcados" tornou-se mesmo um grande fenómeno de popularidade para a Netflix.

O drama romântico entrou para a sétimo lugar no cobiçado Top 10 dos filmes originais mais vistos de sempre da plataforma, com 220,61 milhões de horas visualizadas desde a estreia a 29 de julho e até 21 de agosto.

Apesar do modesto orçamento e atores pouco conhecidos, o filme ultrapassou no ranking "Indesculpável", com Sandra Bullock; "O Irlandês", de Martin Scorsese e com Robert De Niro e Al Pacino; e "A Banca dos Beijos 2", com Joey King, Jacob Elordi e Joel Courtney.

A Netflix contabiliza as horas visualizadas os primeiros 28 dias para o Top 10, pelo que o filme ainda poderá acumular mais horas nos quatro dias que restam e desalojar "Tyler Rake: Operação de Resgate", com Chris Hemsworth, em sexto lugar (231,340 milhões), ou "O Projeto Adam", com Ryan Reynolds, em quinto (233.16).

O Top 3 é ocupado por "Aviso Vermelho", com Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds (364,020), "Não Olhem Para Cima", com um grande elenco de estrelas liderado por Jennifer Lawrence e Leonardo Di Caprio (359,790), e "Às Cegas", com Sandra Bullock (282,020).

Com Sofia Carson e Nicholas Galitzine, "Corações Marcados" conta a história de uma aspirante a música e um fuzileiro que se unem num casamento de conveniência.

O filme já tinha mostrado a sua grande popularidade após ultrapassar no primeiro dia de exibição as audiências "The Gray Man - Agente Oculto", com Ryan Gosling e Chris Evans, que custou 200 milhões de dólares e é o produção mais caro da história da Netflix.

Em entrevistas, tanto os atores como a realizadora indicaram que gostariam de fazer a sequela, mas ainda não há nada oficial.