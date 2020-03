Com o aumento das restrições de ordem pública a nível mundial para conter a epidemia do coronavírus, vários países estão a fechar total ou parcialmente os cinemas.

As autoridades da Polónia confirmaram o encerramento total dos cinemas durante duas semanas, bem como de teatros, museus e estabelecimentos de ensino.

Segundo o Deadline, Líbano e Kuwait também já fecharam os cinemas e outros países do Médio Oriente estão a ponderar avançar com a mesma decisão no âmbito das medidas para conter a epidemia.

Também fecharam os cinemas em várias províncias na Índia.