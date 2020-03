A proliferação do novo coronavírus que atingiu Madrid forçou a suspensão da rodagem do novo filme protagonizado pelas grandes estrelas espanholas Penélope Cruz e Antonio Banderas, anunciou esta quinta-feira o estúdio responsável pelo projeto.

"O Mediapro Studio anuncia a interrupção temporária a partir de hoje, 12 de março, das filmagens do filme 'Official Competition'", dirigido pelos argentinos Mariano Cohn e Gastón Duprat, indica o comunicado do estúdio.

"Estas são medidas de segurança e responsabilidade para a equipa de rodagem, dadas as preocupações dos seus membros e para permitir que eles atendam às necessidades das suas famílias, principalmente após o encerramento de escolas em Madrid" desde quarta-feira, como consequência do coronavírus, acrescenta o texto emitido pela produtora sediada em Barcelona.