Hugh Jackman tornou-se famoso graças ao papel de Wolverine, mas não é menos verdade que também teve muita atenção mediática a forma como o seu corpo se transformou com quilos de músculo ao longo dos vários filmes "X-Men" ao longo dos anos.

Daí que o apresentador Chris Wallace lhe tenha perguntado frontalmente se usou esteroides, o que o ator negou categoricamente.

"Não, adoro o meu trabalho. E adoro Wolverine", disse no podcast "Who‘s Talking to Chris Wallace?", da CNN.

Segundo Jackman, o processo foi "à moda antiga", uma dieta rica em proteínas e uma rotina intensa de exercício, depois de recolher informações sobre o uso de esteroides e ter sido advertido de forma caricatural sobre o impacto que essas substâncias podem ter no corpo.

"Tenho de ser cuidadoso sobre o que digo aqui, mas disseram-me de forma anedótica quais são os efeitos colaterais disso. E eu fiquei tipo, 'Não adoro assim tanto'. Portanto, não, fiz simplesmente à moda antiga", assegurou.

"E garanto-lhe, comi mais frangos... peço desculpa a todos os veganos e vegetarianos e às galinhas do mundo. Literalmente, o karma não é bom para mim. Se a divindade tem alguma relação com galinhas, estou em sarilhos", reforçou.

No mesmo podcast, o ator, agora com 54 anos revelou que vai seguir a mesma receita para o regresso de Wolverine ao lado de Ryan Reynolds em "Deadpool 3", o primeiro filme dentro do Universo Cinematográfico Marvel.

"Aprendi que não dá para apressar. Aprendi que é preciso tempo. Portanto, temos seis meses entre o fim [da peça da Broadway] de 'The Music Man' e quando começo a rodagem. E não vou fazer mais nenhum trabalho. Vou estar com a minha família e treinar. O meu emprego durante seis meses vai ser esse", disse.

Realizado por Shawn Levy, "Deadpool 3" tem estreia nos cinemas anunciada para 8 de novembro de 2024.