Tal como milhões de pessoas em todo o mundo, Hosszú Norbert e Fanni Kovács estão em quarentena.

Porém, o casal arranjou uma forma provavelmente única de lidar com esta situação invulgar e passar o tempo: nas últimas duas semanas recriou cenas e cartazes de 24 filmes famosos e promete continuar.

"A Norbi e eu somos atores e artistas. Trabalhamos principalmente com eventos, portanto a pandemia interferiu bastante com os nossos planos", explicou Fanni ao Bored Panda.

"Sou uma grande fã de cinema e o Norbi [Norbert] adora os filmes dos anos 70 e 80, portanto a paixão pelo nosso trabalho inspirou esta série. Adorávamos mascarar-nos sempre que havia uma oportunidade quando ainda estávamos na universidade, portanto tínhamos graças a esses dias muitos acessórios e roupas", acrescentou.

Com a criatividade a substituir os milhões dos estúdios de Hollywood, os resultado do esforço são surpreendentes e o que começou por ser uma forma de passar o tempo partilhado com os amigos ganhou uma popularidade que já ultrapassou as fronteiras.

VEJA ALGUNS DOS RESULTADOS.

Up - Altamente!

Scarface

Ghost - Espírito do Amor

Shining

Os Salteadores da Arca Perdida

O Segredo de Brokeback Mountain

A Guerra das Estrelas

Harry Potter e a Ordem da Fénix

Comando

Clube de Combate

Força Ralph

O Silêncio dos Inocentes

Pulp Fiction



Giras e Terríveis

A série completa pode ser vista no Facebook de Fanni Kovács.