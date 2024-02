José Pinto morreu esta quinta-feira, 15 de fevereiro, indica a página do Facebook do ator.

"Aproveitamos este momento não apenas para lamentar esta triste notícia, como para celebrar a vida e a obra de um homem que sempre procurou dar o melhor de si aos outros, seja através do pequeno ou grande ecrã, teatro ou cara a cara", pode ler-se na mensagem na rede social.

O funeral realiza-se este sábado, 17 de fevereiro, às 10h00, em Vila Nova de Gaia. Antes, o corpo do ator vai estar em câmara ardente a partir das 14h00 desta sexta-feira, na Igreja do Candal, em Vila Nova de Gaia.

Nascido em Vila Nova de Gaia em 1929, José Pinto teve uma longa carreira no cinema, televisão e teatro.

No grande ecrã, participou em filmes como "Vale Abrãao", "A Sombra dos Abutres", "Inquietude", "Tráfico", "Jaime", "O Delfim", "Coisa Ruim" ou "Capitão Falcão", no qual interpretou Salazar, um dos seus papéis mais emblemáticos. No pequeno, integrou o elenco de séries e telenovelas da RTP, SIC e TVI, caso de "Os Andrades", "Major Alvega", "A Lenda da Garça", "Amanhecer", "Dei-te Quase Tudo", "Perfeito Coração", "Capitão Falcão" ou "Os Boys".

Mas a carreira arrancou nos palcos, na década de 1960, ao lado do Teatro Experimental do Porto. Mais tarde, a partir dos anos 1980, colaborou com a companhia Seiva Trupe em várias peças.