O mercado da exibição cinematográfica em Portugal é liderado pela NOS Cinemas, com 219 salas que já estão encerradas desde segunda-feira, por causa do novo coronavírus.

Também a exibidora UCI, a quarta maior exibidora, anunciou na segunda-feira o encerramento de 45 salas em três centros comerciais e por tempo indeterminado.

A Cineplace, a segunda maior exibidora, com 85 salas de cinema e 14 recintos, ainda se mantém aberta. Na segunda-feira, fonte da exibidora disse à agência Lusa que estava ainda a analisar internamente a situação antes de tomar qualquer decisão.

Na página oficial, a Cineplace apresenta ainda os filmes que tem em cartaz hoje e quarta-feira.

A maioria das salas de cinema inicialmente apresentou planos de contingência, como redução da capacidade das salas e reforço de higienização, mas acabou por anunciar o encerramento temporário.

Foram os casos dos cinemas Nimas e Ideal, em Lisboa, do Trindade, no Porto, assim como do Cineclube de Viseu, que cancelaram todas as sessões.

A rede portuguesa de exibição comercial de cinema integra 535 salas, com cerca de 99 mil lugares.

De acordo com dados estatísticos do ICA, até ao início de março, a NOS Cinemas teve 7,6 milhões de euros de receita de bilheteira, seguindo-se a UCI com 1,6 milhões de euros, a Cineplace com 1,1 milhões de euros e a NLC – Cinema City, com cerca de 882 mil euros.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 170 mil pessoas, das quais 6.850 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 140 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, há o registo oficial de 331 pessoas infetadas e uma morte, de acordo com os números mais recentes da Direção Geral da Saúde, anunciados na segunda-feira.

