Para alguns, a COVID-19 pode ter sido a oportunidade para avançar com planos há muito adiados.

Mas Spike Lee e outros dois cineastas de renome mundial não conseguiram escrever o que quer que fosse para avançar com novos projetos.

Nas últimas semanas, Spike Lee esteve ocupado com a promoção do seu novo filme "Da 5 Bloods: Irmãos de Armas" para a Netflix e ainda uma curta-metragem à volta da mortes de George Floyd e Eric Garner às mãos de polícias, comparando-as à de Radio Raheem, personagem do seu filme "Não Dês Bronca" (1989).

Mas o realizador revelou que a quarentena forçada e respetiva disponibilidade não se traduziram numa explosão criativa, mas num bloqueio.