A estreia do filme “Fátima” em Portugal, que estava prevista para 30 de abril, foi alterada para 13 de agosto, devido à pandemia da covid-19, anunciou hoje a Cinemundo.

“Acreditamos que existe uma grande janela de oportunidade no mês de agosto, quer em termos de promoção do filme, quer no respetivo acesso de espetadores aos cinemas para este filme em particular”, justifica a empresa, em comunicado.

A Cinemundo recorda que “há uma grande peregrinação ao Santuário de Fátima no mês de agosto, que se estende do dia 15 (feriado da Assunção de Nossa Senhora) até ao dia 19 (data da quarta aparição da Virgem aos pastorinhos)”.

“É também um período em que os emigrantes regressam a Portugal e que, por norma, vão a Fátima com os seus familiares agradecer as dádivas recebidas e pedir por mais um ano fora do país”, acrescenta.