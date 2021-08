Morreu esta quinta-feira Sadaho Maeda, conhecido pelo nome artístico de Shinichi “Sonny” Chiba, aos 82 anos e vítima de COVID-19, avançou o jornal Oricon News.

Conhecido do público ocidental principalmente pelo papel de Hattori Hanzo em "Kill Bill" (2003-2004), o chef de sushi que também era um lendário samurai, e o vilão de "Velocidade Furiosa: Ligação Tóquio" (2006), estava hospitalizado desde 8 de agosto.

Nascido em 1939, Sonny Chiba destacou-se na Ginástica Artística e a seguir nas artes marciais antes de ser descoberto no início dos anos 1960 pelos famosos estúdios Toei, com quem faria mais de 120 filmes.

Conhecido então por Shinichi Chiba, começou a trabalhar em televisão e o primeiro filme foi "Invasion of the Neptune Men" (1961), ganhando popularidade no início da década de 1970 com os filmes "Yakuza Deka" (ou "Yakuza Cop").

A grande viragem na carreira foi com "The Street Fighter" em 1974, que além de influenciar o cinema das artes marciais e até a estética dos videojogos "Mortal Kombat", lançou-o numa intensa carreira até meados dos anos 1990 como grande estrela do género no seu país, que se estendeu à coreografia de cenas de ação e, esporadicamente, à realização.

The Street Fighter

Numa versão dobrada, "The Street Fighter" também se tornou popular junto do público ocidental, nomeadamente de um jovem Quentin Tarantino, que antes de homenagear o estatuto lendário de Sonny Chiba com o convite para "Kill Bill", já colocara no argumento de "Amor à Queima-Roupa" (1993) os dois protagonistas numa maratona de visionamento dos filmes "Street Fighter".

Foi também o fundador da distribuidora que trouxe o filme para o Ocidente que deu ao ator o nome inglês de "Sonny", que ele adotou a partir daí, principalmente para os seus projetos fora do Japão.

"Champion of Death" (1975), "Super Expresso 109" (1975), "Karate Warriors" (1976), "Karate for Life" (1977), "Doberman Cop" (1977), "Golgo 13: Assignment Kowloon" (1977), "Shogun's Samurai" (1978), "The Fall of Ako Castle" (1978), "Aventura no Tempo" (1979), "Samurai Reincarnation" (1981) e a série "Shadow Warriors" (1980-1985) foram outros trabalhos de referência do ator, que trabalhou em dezenas de filmes na década de 1980, que se tornaram ainda mais populares nos clubes de vídeo então em grande expansão.

Mantendo uma popularidade imbatível no Japão e já como lenda e antes de "Kill Bill", destacou-se também no filme de Hong Kong "The Storm Riders", de Andrew Lau (1998), "Deadly Outlaw: Rekka", de Takashi Miike (2002), ou "Battle Royale II: Requiem" ("Batalha Real II: A Vingança"), de Kenta e Kinji Fukasaku (2003).