Durante a fase da pandemia, as redes sociais oficiais também partilharam imagens do realizador nesse trabalho.

James Cameron preparava-se para regressar à Nova Zelândia para mais dois meses de rodagem quando o país implementou o estado de emergência no país.

Segundo explicou à revista britânica Empire, foi possível continuar a trabalhar nos dispendiosos efeitos especiais "até ao ponto em que isso é possível" coordenando de forma virtual entre a Califórnia e os estúdios Weta Digital e Lightstorm.

O realizador destacou o "lado positivo" da situação: "A Nova Zelândia parece ter sido muito eficaz no controlo do vírus e o seu objetivo não é a mitigação, mas a erradicação, o que eles acreditam que podem fazer com campanhas agressivas de rastreamento e testes".

De facto, a comissão de cinema do país anunciou o retomar das produções ainda este mês.

Com isso, James Cameron destacou que as hipóteses são "muito boas" de retomar após uma paragem de dois meses e ainda conseguir cumprir a data de estreia de "Avatar 2".