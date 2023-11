Um congressista dos EUA quer uma investigação federal ao estúdio Warner Bros Discovery (WBD) por causa da decisão de meter na gaveta "Coyote vs. Acme", um filme pronto a estrear que mistura imagem real e animação.

A produção, que junta no elenco Will Forte, John Cena e Lana Condor, é inspirada pela personagem da série de curtas-metragens de animação Looney Tunes e um artigo de humor da revista "New Yorker".

Após um vaga de protestos de cineastas e artistas, a Warner recuou esta semana e vai permitir que possa ser comprado por outro distribuidor.

Era a terceira vez que o estúdio se preparava para recorrer a uma manobra contabilística de assumir um prejuízo de atividade e ter benefícios fiscais, pagando menos impostos, tal como aconteceu com "Batgirl" e a animação "Scoob Holiday Haunt!", cancelados em agosto de 2022.

"A tática da WBD de descartar filmes completamente feitos em troca de incentivos fiscais é predatória e anticompetitiva. À medida que o Departamento de Justiça e a FTC [Federal Trade Commission] reveem os seus leis antitrust [regulamentos da concorrência], deviam analisar esta conduta", escreveu Joaquin Castro na rede social X (antigo Twitter).

Sobre a decisão de cancelar filmes, o representa eleito pelo Texas do Partido Democrata, que já protestou por questões relacionadas com a concorrência aquando da fusão da Discovery com a WarnerMedia, acrescentou: "Como alguém já observou, é como incendiar um prédio para receber o dinheiro do seguro”.

Realizado por David Green e com um argumento que tem a mão de James Gunn, realizador de "Guardiões da Galáxia" e um dos presidentes da DC Studios, o filme teve sessões de teste com público muito boas, com resultados 14 pontos acima do que é normal para o género destinado a toda a família.

Segundo o Deadline, uma sessão para os potenciais interessados - Amazon Prime Video, Apple e Netflix - e onde estiveram presentes pessoas da indústria na terça- feira à tarde teve muitos aplausos no fim.

Christopher Miller, realizador de "O Filme Lego (2014) com Phil Lord, e produtor da saga "Homem-Aranha: No Universo Aranha" (2018, 2023) escreveu que o filme "é delicioso. Engraçado, charmoso, com bom timing de comédia física, com uma quantidade surpreendente de coração. Espero que vários estúdios o tentem comprar para que o mundo possa ver todo o bom trabalho que as pessoas fizeram”.

Phil Lord partilhou que “'Coyote vs. Acme' é maravilhoso. o realizador David Green acertou. Hilariante, inteligente, existencial e comovente e torna mais relevante do que sempre esta personagem eterna".