Taylor Sheridan, o criador da série de grande sucesso "Yellowstone" e atualmente um dos mais prolíficos talentos de Hollywood, já encontrou mais um projeto para avançar.

Após ultrapassar uma forte concorrência, o Deadline confirmou que o realizador, argumentista e produtor adquiriu os direitos do livro "Empire of the Summer Moon", de S.C. Gwynne.

Como refere o sub-título da obra, trata-se da história dos tempos de glória e decadência dos índios Comanches, a mais poderosa tribo americana, contando de forma exaustiva os 40 anos de lutas com os colonizadores brancos pelo controlo do Oeste americano, já depois de terem sido bem sucedidos contra os invasores espanhóis e franceses, e do seu maior líder, Quanah Parker.

Segundo o Deadline, uma parte intrigante envolve a mãe de Quanah, Cynthia Ann Parker, que tinha nove anos quando foi raptada pelos comanches e que, casada e com um filho quando foi feita uma tentativa de salvamento, recusou regressar por não ter memória da sua vida passada.

Este episódio histórico serviu de inspiração para o rapto retratado no mítico filme "A Desaparecida" (1956), de John Ford.

A história é descrita como uma paixão antiga de Taylor Sheridan, cujo rancho no Texas Four Sixes (ou Rancho 6666) que comprou com um grupo de investidores em 2021 inclui relíquias do líder índio, que terá dito ao fundador Samuel Burk Burnett exatamente onde devia construir a casa principal.

Não se sabe se a adaptação de "Empire of the Summer Moon" será para o cinema, onde Taylor Sheridan tem créditos firmados com "Wind River", a saga "Sicario" e o nomeado para os Óscares "Hell or High Water", ou para a TV, onde construiu um império que inclui, além de "Yellowstone", que terminará este ano, títulos como "Mayor of Kingstown", "1883", "1923", "Tulsa King", "Special Ops: Lioness" e "Lawmen: Bass Reeves".

"Não consigo pensar em ninguém mais qualificado para trazer 'Empire of the Summer Moon' para o ecrã do que Taylor Sheridan. Ele tem um entendimento profundo e variado do mito e da realidade do Velho Oeste. Estou entusiasmado por ele realizar este projeto", elogiou S.C. Gwynne no comunicado oficial.