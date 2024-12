A despedida da segunda parte da quinta temporada de "Yellowstone", conhecida por 5B, será dirigida por Taylor Sheridan, o criador da série e argumentista de todos os episódios.

Segundo a revista The Hollywood Reporter, o episódio, transmitido nos EUA no domingo e em Portugal na quinta-feira na plataforma SkyShowtime, será gigantesco: 86 minutos.

Mantido completamente em segredo, o título será "Life Is A Promise" [A Vida é uma Promessa] e a descrição oficial é "O destino do Rancho Yellowstone dos Dutton é revelado".

No entanto, a história do clã Dutton vai continuar: o Deadline avança esta quarta-feira que estão fechados os contratos com os atores Kelly Reilly e Cole Hauser para serem os protagonistas de uma nova série centrada nas suas personagens, Beth Dutton, a filha do falecido John Dutton (Kevin Costner), e Rip Wheeler, o capataz do rancho e praticamente um filho adotivo do patriarca.

Foram estes planos que levaram a Paramount Network a deixar cair discretamente dos seus comunicados a partir de junho e da campanha de promoção que a temporada 5B seria o fim da saga.

O sucesso de "Yellowstone" lançou um universo televisivo de outras produções criadas por Taylor Sheridan, todas disponíveis exclusivamente em Portugal na SkyShowtime, que recuam ao passado: "1883" e "1923".

A primeira série contemporânea será "The Madison", protagonizada por Michelle Pfeiffer, cujo lançamento está anunciado a seguir à temporada '5B'.

Taylor Sheridan já estará a trabalhar na parte criativa do novo 'spinoff' e é dada como provável a presença de outros atores da série principal... se as suas personagens tiverem sobrevivido ao final de domingo.

A manutenção dos principais elementos artísticos e técnicos também fará com que a nova série seja a primeira que vai manter "Yellowstone" no título.

A vantagem de avançar com o 'spinoff' é que permitirá à Paramount mantê-lo no seu ecossistema de streaming, ao contrário do que acontece com a "Yellowstone" original, que é lançada na plataforma Peacock nos EUA por causa de um acordo de exclusividade antigo.