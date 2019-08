A curta-metragem “Em caso de fogo”, de Tomás Paula Marques, vai participar no festival de cinema de San Sebastián, em Espanha, no âmbito da competição estudantil do evento que se realiza em setembro, anunciou hoje a organização.

Em comunicado, a organização do Festival de San Sebastián revelou as 14 curtas-metragens escolhidas a partir de 373 candidaturas para integrar a secção Nest Film Students, que vai ter como presidente do júri o realizador argentino Martín Rejtman.

“Em caso de fogo”, produzido pela Escola Superior de Teatro e Cinema, já tinha estado na competição nacional do IndieLisboa deste ano, bem como na secção Take One! do Curtas de Vila do Conde, que venceu.