A obra do artista espanhol Isaki Lacuesta estará em destaque em outubro no festival de cinema Curtas de Vila do Conde, numa edição que terá também programação online, por causa da covid-19, foi hoje (6) anunciado.

Isaki Lacuesta, cineasta, produtor, cenógrafo, ensaísta e curador, "tem um trabalho que faz disparar o diálogo entre o cinema e as mais diferentes áreas artísticas", afirma a direção do Curtas em comunicado.

Ao realizador, autor de obras como "Entre dos aguas", exibido em 2019 no IndieLisboa, "The next skin" ou "The Clay Diaries", ser-lhe-á dedicada a secção "InFocus" do Curtas, estando prevista ainda a realização da primeira exposição do autor em Portugal, que ficará patente na Solar – Galeria de Arte Cinemática.

Lacuesta estará presente em Vila do Conde "para apresentar os seus filmes e participar de uma conferência aberta a jornalistas e público".

A 28.ª edição do Curtas de Vila do Conde deveria ter ocorrido em julho, mas foi adiada para outubro - entre os dias 03 e 11 -, por causa da pandemia da covid-19.

Segundo a direção, o festival decorrerá no Teatro Municipal de Vila do Conde, no auditório municipal e naquela galeria de arte, mas terá também iniciativas ‘online’ para que "o encontro entre o público e os cineastas possa acontecer de forma segura e próxima".

O programa, ainda não anunciado, contará com sessões ‘online’ em registo ‘Video On Demand’, debates, entrevistas e 'masterclasses' em ambiente virtual.