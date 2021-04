Quase três dezenas de curtas-metragens de ficção, animação e documentário foram escolhidas, por entre meio milhar de candidaturas, para participarem na oitava edição do Leiria Film Fest, que decorrerá entre 27 e 30 de maio.

Das 27 obras - que são provenientes de Portugal, Espanha, França, Alemanha, Canadá, Eslováquia, Albânia, Islândia, Guiné-Bissau e Hungria -, três apresentam-se em estreia mundial e onze em estreia nacional.

Atendendo ao atual momento de pandemia, o Leiria Film Fest reinventou-se e alterou a duração máxima de curtas de 15 para 20 minutos e apenas aceita produções partir do ano de inscrição (neste caso, de 2020 e 2021).

"Estamos a trabalhar para conseguir aumentar a qualidade e novidade da programação, e estas pequenas alterações fazem toda a diferença no sentido de aumentar valor ao festival", justifica o diretor do Leiria Film Fest, Bruno Carnide.

O também realizador de cinema admite que, desta forma, o festival receberá menos candidaturas, mas considera que "é tudo por uma boa causa".

O Leiria Film Fest realiza-se no Teatro Miguel Franco e no Museu da Imagem em Movimento, em Leiria.

As 27 obras concorrem aos prémios de melhores 'curtas' das categorias de ficção nacional, ficção internacional, animação nacional, animação internacional, documental nacional, documental internacional, a um prémio do público e ainda à melhor curta-metragem de Leiria.

Realizado, anualmente, desde 2013, o Leiria Film Fest teve, no total das sete edições, quase 3,5 mil filmes inscritos (de 74 países) e 4.700 espetadores.

"A polida seleção de curtas-metragens tem merecido críticas bastante positivas ao longo dos anos, fazendo com que o festival tenda a ser, constantemente, procurado por um número cada vez mais crescente de realizadores e produtores, com o objetivo de levarem aqui as suas obras a concurso", refere a organização.