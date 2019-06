A exposição “O Caso Caligari” será inaugurada no dia 6 de julho na Solar – Galeria de Arte Cinemática, no âmbito do festival Curtas Vila do Conde, para lembrar o centenário do filme “O Gabinete do Dr. Caligari”.

A obra de 1919, do alemão Robert Wiene, é o ponto de partida de uma mostra que inclui “obras inéditas de Daniel Blaufuks, Eduardo Brito, Reiner Kohlberger e Jonathan Uliel Saldanha”, criadas especificamente para a exposição, pode ler-se num comunicado do Curtas.

“‘O Caso Caligari’ propõe-se celebrar o filme através da criação artística contemporânea entre a imagem cinemática e o cinema expandido, refletindo, assim, sobre as visões cinemáticas que ainda se podem criar a partir de ‘O Gabinete do Dr. Caligari’”, pode ler-se.

Blaufuks volta, ao fim de dez anos, 10 anos à programação da Solar, depois de “Viagens com a minha tia”, trazendo “From Caligari to Jud Süss”, um ensaio em vídeo em que combina o filme homenageado com “Jus Süss”, uma obra de propaganda nazi de 1940.

A II Guerra Mundial e o nazismo são motivos recorrentes de reflexão de Daniel Blaufuks. Em 2014, inaugurou no Museu do Chiado, em Lisboa, a exposição “Toda a memória do mundo”, que culmina um trabalho de investigação no campo de concentração nazi de Teresin, na República Checa, que também já estivera na base do projeto "Theresianstadt", distinguido com o Premio BES Photo.

Em 2002 também assinara "Sob Céus Estranhos", o seu primeiro documentário, uma crónica da passagem dos refugiados judeus por Lisboa, durante a II Guerra Mundial, entre os quais se incluía a sua família.

Por seu lado, Eduardo Brito mostra uma instalação de vídeo, “Curiosidades do Gabinete (cada história é sempre um ‘remake’ de outra história”, enquanto o 'performer' e realizador alemão Reiner Kohlberger estará em Vila do Conde em dose dupla.

Na secção Stereo do Curtas, vai apresentar a performance “Brainbows”, enquanto a exposição na Solar terá “DDDM”, nos “limites da parafernália tecnológica, do vídeo e do som”, enquanto Jonathan Uliel Saldanha mostra “Anoxia”, uma obra “que trabalha com som e imagem vídeo em dupla projeção”.

Em paralelo à exposição vai decorrer uma mesa redonda, com vários académicos, e uma sessão de 'filme concerto', com exibição da obra de Robert Wiene, acompanhada ao vivo da banda sonora de Tiago Cutileiro, que também se apresenta como intérprete, acompanhado da violoncelista Marta Navarro.

A 27.ª edição do Curtas Vila do Conde vai decorrer de 06 a 14 de julho, com mais de 250 filmes “de produção recente” nas várias categorias de competição e de apresentação.