Ao contrário da personagem de James Bond, Daniel Craig teve dificuldade em controlar as emoções na hora da despedida.

O ator emocionou-se no fim da rodagem de "007: Sem Tempo Para Morrer", o seu quinto e último filme na saga, como se pode ver num vídeo gravado em 2019, mas só divulgado na sexta-feira e que rapidamente acumulou milhões de visualizações.

"Muitas pessoas aqui trabalharam em cinco filmes comigo e sei que foram ditas muitas coisas sobre o que penso sobre estes filmes ou todos eles", diz um Craig em fato de cerimónia à equipa, certamente pensando nas célebres declarações após ter feito "007: Spectre" (2015) sobre ter ficado tão cansado que "preferia cortar os pulsos" a regressar.

"Mas adorei cada segundo destes filmes e principalmente este, porque me levantava todas as manhãs e tive a oportunidade de trabalhar com vocês. E isso foi uma das maiores honras da minha vida", concluiu o vídeo, retirado do documentário "Being James Bond".

Daniel Craig entrou em cinco filmes ("007 - Casino Royale", "007 - Quantum of Solace", "007 - Skyfall", "007 - Spectre" e "007: Sem Tempo Para Morrer"), ficando atrás de Sean Connery e Roger Moore, que interpretaram Bond sete vezes.

Mas ao contrário destes e de George Lazenby (um filme), Timothy Dalton (dois) e Pierce Brosnan (quatro), foi o ator que esteve mais tempo ligado de forma contínua à saga: até pelo atraso na estreia do último filme por causa da pandemia, foram 15 anos (2006-2021).

"007: Sem Tempo Para Morrer" chega finalmente aos cinemas a 30 de setembro.

Segundo a sinopse oficial, James Bond (Daniel Craig) deixou o serviço ativo e está a desfrutar de uma vida tranquila na Jamaica. Mas a sua paz termina rapidamente quando o seu velho amigo Felix Leiter, da CIA (Jeffrey Wright), aparece com um pedido de ajuda. Uma nova missão passa por resgatar um cientista raptado e torna-se muito mais traiçoeira do que o esperado, levando Bond a perseguir um misterioso vilão, Safin (Rami Malek), armado com uma nova tecnologia perigosa.

O elenco inclui ainda Ana De Armas como uma agente da CIA e Lashana Lynch como a nova agente a assumir o código 007 após a reforma de Bond, além de Christoph Waltz, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Wishaw e Rory Kinnear a regressarem aos papéis dos filmes anteriores.

O realizador é Cary Fukunaga (da primeira temporada de "True Detective"), que co-escreveu o argumento com Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag", "Killing Eve").

VEJA O TRAILER.