A Netflix divulgou na quinta-feira o teaser trailer de "Glass Onion: Um Mistério Knives Out", a sequela do grande sucesso "Knives Out: Todos São Suspeitos".

Novamente com realização e argumento de Rian Johnson, nada se sabe sobre a história a não ser que leva o detetive Benoit Blanc interpretado por Daniel Craig numa viagem até à Grécia para investigar um mistério que envolve um novo grupo de suspeitos.

Tal como aconteceu com o filme de 2019, que juntou, entre outros, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Lakeith Stanfield e Christopher Plummer numa decadente mansão no Massachusetts, irá desfilar uma nova parada de estrelas: Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson e Dave Bautista.

"Glass Onion" será lançado a 23 de dezembro na plataforma, mas antes estará em alguns "cinemas selecionados", com informações sobre a data e países envolvidos ainda por anunciar.

Segundo o acordo histórico no valor de 469 milhões de dólares com a Netflix, deverá haver ainda um terceiro filme.

TRAILER LEGENDADO.