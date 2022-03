Durante a entrevista para promover o seu novo filme, a comédia "A Cidade Perdida", Daniel Radcliffe recusou falar sobre o grande tema do momento (pelo menos na indústria do entretenimento): a bofetada que Will Smith deu a Chris Rock na cerimónia dos Óscares de domingo.

"Já estou tão dramaticamente entediado de ouvir as opiniões das pessoas sobre isso que simplesmente não quero ser mais uma a juntar-se a isso", disse a estrela eternamento associado aos filmes "Harry Potter" durante o programa "Good Morning Britain" esta quinta-feira.

Mas o ator falou da experiência que é estar em cerimónias de prémios e ser visado por piadas.

"Quando se está a passar pelas coisas enquanto miúdo nunca se tem a certeza se a piada é connosco ou se somos o alvo da piada. Portanto, fica-se numa espécie de 'Vou continuar a sorrir e talvez acabe em breve'", recordou.

Ainda com Sandra Bullock, Channing Tatum e Brad Pitt, "A Cidade Perdida" chega aos cinemas portugueses a 14 de abril.