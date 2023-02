Foi divulgado esta sexta-feira o trailer de "Velocidade Furiosa 10" ou melhor: "Velocidade Furiosa X", onde a portuguesa Daniela Melchior se junta à constelação gigantesca de estrelas da lucrativa saga de Hollywood.

Com mais de três minutos e meio de duração e intercalando imagens dos filmes anteriores, destacam-se no trailer épico, entre o regresso a locais familiares da saga, a ação explosiva e as referências à importância da família, a apresentação da lendária vencedora do Óscar Rita Moreno como a "avó" Toretto e Jason Momoa como o prometido vilão andrógino e sádico, além dos regressos de Jason Statham, Sung Kang e John Cena.

O trailer faz uma ligação muito clara aos eventos de "Velocidade Furiosa 5" (2011), que passava no Brasil e apresentava pela primeira vez Dwayne Johnson (o grande ausente deste décimo filme) e entrava Joaquim de Almeida (que vai regressar), considerado pelos fãs um dos melhores na saga.

Para o fim, surgem imagens das cenas gravadas em Portugal, entre Vila Real e Viseu.

TRAILER LEGENDADO.



Com estreia marcada para 18 de maio, este é o primeiro dos dois filmes que vão terminar a saga (o outro chega em 2024).

Após a desistência no início da rodagem de Justin Lin, que dirigiu vários episódios da saga, na realização surge o francês Louis Leterrier, que dirigiu, entre outros, “Mestres da Ilusão” e “O Incrível Hulk”.

Um vídeo promocional também lançado esta quinta-feira destacava muitos dos atores de um impressionante elenco que, entre veteranos e estreantes, inclui ainda Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Scott Eastwood, Charlize Theron, Helen Mirren, Brie Larson, Cardi B, Michael Rooker e Alan Ritchson.