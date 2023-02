David Byrne vai estar presente na próxima cerimónia dos Óscares para interpretar "This is A Life", do filme "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo", um dos cinco temas nomeados para Melhor Canção.

Será um regresso 35 anos depois de ter partilhado um Óscar com Ryuichi Sakamoto e Cong Su pela banda sonora de "O Último Imperador", uma das sete recebidas pela produção votada pela Academia como o Melhor Filme de 1987.

Ao seu lado no palco do Dolby Theatre vão estar a banda experimental Son Lux, que está nomeada pela Melhor Banda Sonora, e Stephanie Hsu, que concorre para Melhor Atriz Secundária.

A canção é da autoria de Byrne, Ryan Lott (dos Son Lux) e da cantora japonesa Mitski, que a interpreta nos créditos finais do filme com o antigo fundador, vocalista e guitarrista dos Talking Heads.

Esta é a terceira confirmação nas canções, após a de Rihanna a representar “Lift Me Up”, de "Black Panther: Wakanda Para Sempre", e Sofia Carson e Diane Warren para “Applause”, de “Tell It Like a Woman”.

Ainda estão nomeadas e a aguardar confirmação “Hold My Hand”, de “Top Gun: Maverick”, de Lady Gaga e BloodPop; e a grande favorita à estatueta dourada, “Naatu Naatu”, de M. M. Keeravani e Chandrabose, do fenómeno indiano “RRR: Revolta, Rebelião, Revolução”.

Jimmy Kimmel regressa pela terceira vez como anfitrião da cerimónia a 12 de março.