Machiko Kyô morreu do domingo aos 95 anos após falha cardíaca, anunciou o simbólico estúdio japonês Toho. Tinha 95 anos.

Sem rejeitar fazer publicidade e papéis de conteúdo mais erótico, começou como bailarina aos 18 anos e fazer a estreia no cinema em 1949.

Na década seguinte, participou em vários filmes de lendários cineastas premiados fora do seu país num curto espaço de tempo, o que acabou por lhe valer a alcunha de "atriz do grand prix.

Ele foi a principal personagem feminina de "Às Portas do Inferno" (1950), de Akira Kurosawa, Leão de Ouro no Festival de Veneza; "Amores de Samurai" (1953), um dos vários filmes que fez com Teinosuke Kinugasa, recebeu o Grande Prémio do Festival de Cannes e ainda um Óscar Honorário (ainda não existia a categoria de Melhor Filme Estrangeiro); "Contos da Lua Vaga" (1953), de Kenji Mizoguchi, foi o Leão de Prata em Veneza.