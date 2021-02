Regé-Jean Page já tem o primeiro grande projeto em Hollywood após o grande sucesso da série da Netflix "Bridgerton".

Após experiências como secundário em "Engenhos Mortíferos" (2018) e "Sylvie's Love" (2020), o The Hollywood confirmou que o ator britânico já assinou contrato para ser um dos protagonistas da grande produção "Dungeons & Dragon", a adaptação do popular jogo fantástico da Hasbro.

No elenco já inclui Chris Pine, Michelle Rodriguez e Justice Smith.

Em "Dungeons & Dragons", que em 2019 celebrou 45 anos, cada jogador cria uma personagem, que participa numa campanha de grupo num mundo imaginário, com o objetivo de cumprir uma missão.

Com mais de 40 milhões de jogadores em todo o mundo, o jogo já inspirou em 2000 um primeiro filme em imagem real, "Masmorras e Dragões", arrasado pelos fãs e público em geral com Justin Whalin, Marlon Wayans, Thora Birch e até Jeremy Irons.

Há anos que circulam planos para uma nova versão em Hollywood, um processo com avanços e recuos e até um processo em tribunal por causa de direitos de autor.

Os detalhes do novo projeto estão a ser mantidos em segredo. Descrito pela imprensa especializada como "uma abordagem subversiva do jogo", terá argumento e realização da dupla Jonathan Goldstein e John Francis Daley (o Dr. Lance Sweets da série "Ossos"), os mesmos que fizeram as comédias "Férias" (2015) e "Noite de Jogo" (2018) e assinaram a história de "Homem-Aranha: Regresso a Casa" (2017).

A rodagem deve começar em Belfast (Irlanda) até abril de 2021, mas não existe data de estreia nos cinemas.